Yeşilay Derneği Bitlis Şube Başkanı Yazar’dan Vali Çağatay’a ziyaret

Türkiye Yeşilay Derneği Bitlis Şube Başkanı Avukat Serdar Yazar, Yeşilay Haftası münasebetiyle Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ı ziyaret etti.
17 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Bitlis Yeşilay Şube Başkanı Yazar, Yeşilay’ın önümüzdeki günlerde yapacağı etkinlikler hakkında Vali Çağatay’a bilgiler verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çağatay, Yeşilay Haftası’nı kutlayarak Türkiye Yeşilay Derneği Bitlis Şubesi Başkanı ve çalışanlarına başarılar diledi.
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