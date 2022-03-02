Tatvan'da 'Dengbej Gecesi’nin ikincisi düzenlenecek

– Bitlis’in Tatvan Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Dengbej Gecesi'nin ikincisini düzenleyecek.

Yaptığı kültür sanat etkinlikleri ile bölgede sosyal belediyeciliğin önde gelen belediyelerinden olan Tatvan Belediyesi, ‘Dengbej Gecesi’nin ikincisini düzenliyor. Dengbej kültürünün toplumumuzun önemli bir parçası olduğunu ifade eden Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Dengbej kültürünü şehrimizde yaşatmak ve sürekli hale getirmek için geçtiğimiz haftalarda vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği Dengbej Gecesi düzenlemiştik. Etkinlikte izleyiciler salona sığmamıştı. Bizde Dengbej etkinliklerimizi sürekli hale getirmek istedik. 5 Mart Cumartesi günü 18.30’da Tatvan Belediyesi Kongre ve Sergi Merkezinde ikinci etkinliğimizi düzenleyeceğiz. Birbirinden muhteşem seslerin sahne alacağı etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Kültür sanat etkinliklerimiz tüm hızıyla devam edecek" dedi.

Gecede Hozan Mahkum (Mahkum Nazlıcan), Dengbêj Îsmetê Erdîşê (İsmet Sadak), Dengbêj Şîrînê Motkî (M. Şirin Köse) ve Cihan Tünkler’in sahne alacağı bildirildi.

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