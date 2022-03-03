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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan Belediyesinden öğrenci ve öğretmenlere deprem çantası

İHA

Tatvan Belediyesinden öğrenci ve öğretmenlere deprem çantası

– Bitlis’in Tatvan Belediyesi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından 17 Mart “Deprem Haftası” dolayısıyla okullarda verilen eğitimlerin ardından öğretmen ve öğrencilere deprem çantası hediye edildi.
Deprem eğitimi kapsamında ilk program Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulundaki öğretmen ve öğrencilere yönelik düzenlendi. Okulun konferans salonunda öğretmenlere yönelik düzenlenen program, sınıflardaki öğrencilere yönelik verilen deprem eğitimiyle devam etti. AKUT Bitlis İl Temsilciliği tarafından verilen eğitimde, deprem öncesi hazırlık, deprem anında unutulmaması gereken ve deprem sonrası yapılması gereken konular anlatıldı. Ayrıca, afet ve acil durum çantası tanıtılarak, ilk yardım çantası içerisinde bulunması gereken araç gereçler hakkında bilgi verildi.
Program sonunda konuşan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, öğretmen ve öğrencilere acil durum çantası hediye edip programın Tatvan’daki tüm okullarda yürütüleceğini söyledi.
Program, sınıf ve okul binası ile okul bahçesinde yapılan deprem tatbikatıyla son buldu.

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