Tır dorsesinde 88 göçmen yakalandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yol kontrol uygulamasında durdurulan tırın dorsesinde 88 düzensiz göçmen yakalandı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Adilcevaz ilçesindeki Çimenli Yol Kontrol Noktası'nda şok yol kontrol uygulaması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Çimenli Yol Kontrol Noktası'nda icra edilen şok uygulamada araç şoförlüğünü R.E. isimli şahsın yaptığı tırın dorsesinde yapılan kontrolde, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 85 Afganistan ve 3 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 88 düzensiz göçmen ile düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı anlaşılan araç şoförü yakalanmıştır. Aralarında 1 kadın, 2 kız ve 1 erkek çocuğu da bulunan 88 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü teslim edilecektir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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