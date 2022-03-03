Mutki'de sel hasara neden oldu

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Bitlis'in Mutki ilçesinde meydana gelen sel maddi hasara neden oldu.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle Mutki'ye bağlı 15 köyde maddi hasar oluştu. Mutki İlçe Özel İdare Müdürü Erkan Coşkun, 15 köyde yol ve içme suları hatlarında hasar oluştuğunu, ekiplerin ise aralıksız çalıştığını belirtti.

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