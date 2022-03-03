Tatvan'da ambulans devrildi: 2 yaralı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 sağlık görevlisi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Koyluca köyü mevkiinde meydana geldi. Tatvan'dan Van’a nakledilen bir hasta için yola çıkan 112 Acil sağlık ekibinin bulunduğu Bitlis İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulans, yağış nedeniyle kaygan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Ambulansta bulunan 2 sağlık görevlisi hafif yaralanırken çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldıktan sonra durumu komuta merkezine bildirdiler. Sağlık ekiplerine ilk müdahaleyi olay yerine gelen ambulanstaki sağlık ekipleri yaparken nakledilen hasta için başka bir ambulans gönderildi. Öte yandan jandarma kazayla ilgili tutanak tutulduğu bildirildi.

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