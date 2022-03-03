Bitlis'te okullar 1 gün tatil



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ile Mutki ve Tatvan ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Tatvan ve Mutki ilçelerindeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-03-03 22:45:07



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