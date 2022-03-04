11 askerin şehit olduğu bölgede sis ve kar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

11 askerin şehit olduğu bölgede sis ve kar

İHA

11 askerin şehit olduğu bölgede sis ve kar

Bitlis’in Tatvan ilçesinde geçen yıl kaza kırıma uğraması sebebiyle düşen ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile birlikte 11 askerin şehit düştüğü helikopter kazasının yaşandığı bölgede sis ve karlı hava hakim oluyor.
4 Mart 2021’de Bingöl'den kalkış yaptıktan sonra Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşen askeri helikopterdeki 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile birlikte 11 asker şehit düşmüş, 2 asker de ağır yaralanmıştı. Türkiye’yi yasa boğan kazanın üzerinden tam tam yıl geçmesine rağmen acıları halen ilk günkü tazeliğini korurken, talihsiz kazanın yıl dönümünde olayın olduğu bölgede bugün de geçen yıla benzer bir hava durumu yaşanıyor. Kent merkezinde dün geceden bu yana yoğun kar yağışı etkili olurken, kazanın yaşandığı Nemrut Dağı’nın eteklerindeki Çekmece köyü kırsalında ise sis, tipi ve fırtına hakim oluyor.
Kazanın yaşandığı bölgeye en yakın köy olan ve kazaya ilk müdahale eden Çekmece köyü sakinleri ise şehitleri unutmadı. Köy Muhtarı Mahir Akhan, köy sakinleri olarak 11 askerin şehit olduğu ve 2 askerin ağır şekilde yaralandığı kazanın halen üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Kazayı duyar duymaz elbirliğiyle hemen müdahale ettiklerini anlatan Akhan, “Geçen yıl Tatvan ilçemize gelmek üzere Bingöl’den kalkış yapan askeri helikopter ne yazık ki kaza kırıma uğrayarak köyümüze yakın bir bölgede düşmüştü. Kazayı duyar duymaz hemen cami hoparlöründen anons yaptırarak korucularımız ve köy sakinlerimizin 7’den 70’e herkesin meydanda toplanmasını sağladık. Daha sonra güvenli şekilde kaza yerine ulaşarak ilk müdahaleleri gerçekleştirdik. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Nitekim ülkemizi ve milletimizi yasa boğan üzücü kazada 11 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz ise ağır şekilde yaralanmıştır. Bugün de yaşanan o üzücü kazanın senei devriyesidir. Geçen yıl 18 Mart’ta şehitlerimiz için anma ve mevlit programı düzenlemiştik. Bu yıl ise kazanın yıl dönümünde yine köyümüzde anma ve mevlit programı düzenleyeceğiz. Bu vesile ile bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz” diye konuştu.
Yaşanan kaza sonrası Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bölgeye yakın bir alanda şehitler anısına oluşturulan hatıra ormanının girişine asılan askerlerin fotoğraflarının bulunduğu tabelanın ise kar altında kaybolduğu görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eren ailesinin katkılarıyla öğretmenlerin dergi hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Eren ailesinin katkılarıyla öğretmenlerin dergi ...
Bitlis'te okullar 1 gün tatil
YEREL HABERLER Bitlis'te okullar 1 gün tatil
Bitlis'te okullara kar engeli
YEREL HABERLER Bitlis'te okullara kar engeli
Tatvan'da ambulans devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tatvan'da ambulans devrildi: 2 yaralı
Mutki´de sağanak yağış hasara neden oldu
YEREL HABERLER Mutki´de sağanak yağış hasara neden oldu
TIR'ın dorsesinde 88 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER TIR'ın dorsesinde 88 kaçak göçmen yakalandı
Mutki'de sel hasara neden oldu
YEREL HABERLER Mutki'de sel hasara neden oldu
Tır dorsesinde 88 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tır dorsesinde 88 göçmen yakalandı
Adilcevaz’da kan davası barışla sonuçlandı
YEREL HABERLER Adilcevaz’da kan davası barışla sonuçlandı
4 kişinin öldüğü kan davasında aileler barıştırıldı
YEREL HABERLER 4 kişinin öldüğü kan davasında aileler barıştırıldı
Tatvan Küçük Sanayi Sitesinin sorunları görüşüldü
YEREL HABERLER Tatvan Küçük Sanayi Sitesinin sorunları görüşüldü
Doç. Dr. Adem Palabıyık: “PKK’nın Rusya’ya destek açıklaması çok manidar, sanırım ABD PKK’yı sattı”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Adem Palabıyık: “PKK’nın Rusya’ya destek ...
Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Perinçek haddini bilsin”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Perinçek haddini bilsin”
Rektör Elmastaş, “ilk günüm yalnız geçti" diyen öğrenciyi misafir etti
YEREL HABERLER Rektör Elmastaş, “ilk günüm yalnız geçti" diyen ...
Doç. Dr. Şengül: “Öğrenciler baraj kaygısı olmadan sınava girmiş olacak”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Şengül: “Öğrenciler baraj kaygısı olmadan ...
Tatvan Belediyesinden öğrenci ve öğretmenlere deprem çantası
YEREL HABERLER Tatvan Belediyesinden öğrenci ve öğretmenlere deprem ...
Yavru köpekler ölüme terk edildi
YEREL HABERLER Yavru köpekler ölüme terk edildi
“İlk günüm çok sıkıcı ve yalnız geçti” diyen öğrenciye rektörden çay daveti
YEREL HABERLER “İlk günüm çok sıkıcı ve yalnız geçti” diyen ...
Tatvan'da 'Dengbej Gecesi’nin ikincisi düzenlenecek
YEREL HABERLER Tatvan'da 'Dengbej Gecesi’nin ikincisi düzenlenecek
Vali Çağatay: “Bitlis, Türkiye’nin en huzurlu şehirlerinden bir tanesidir”
YEREL HABERLER Vali Çağatay: “Bitlis, Türkiye’nin en huzurlu ...
Tatvan Belediyesinden bowling turnuvası
YEREL HABERLER Tatvan Belediyesinden bowling turnuvası
Van Gölü’nde sular çekilince 60 yıllık iskele gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Van Gölü’nde sular çekilince 60 yıllık iskele gün ...
Köy köy gezerek 33 bin çocuğu sevindirdi
YEREL HABERLER Köy köy gezerek 33 bin çocuğu sevindirdi
Yeşilay Derneği Bitlis Şube Başkanı Yazar’dan Vali Çağatay’a ziyaret
YEREL HABERLER Yeşilay Derneği Bitlis Şube Başkanı Yazar’dan Vali ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.