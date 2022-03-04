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Bitlis'te düşen helikopterde şehit olan 11 asker için mevlit

DHA

Bitlis'te düşen helikopterde şehit olan 11 asker için mevlit


Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİNGÖL'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan ve 4 Mart 2021'de kaza kırıma uğrayarak düşen helikopterde şehit olan 11 asker için Çekmece köyünde cuma namazı öncesinde mevlit okutuldu. Köy camisinin girişine ise aralarında Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 şehit askerin fotoğrafının yer aldığı pankart asıldı. 
Çekmece köylülerince organize edilen mevlit programına, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, 10. Komando Tugay Komutanı Vekili Kurmay Albay Üzeyir Durmuş, askeri erkan, bazı kurum amirleri ve köylüler katıldı. Köy camisinin önüne 11 şehidin fotoğrafının yer aldığı pankart, girişine ise Türk bayrağı asıldı. Mevlit okunmasının ardından dualar edildi.
'2 YARALIMIZI ARKADAŞLARIMIZIN EMEKLERİYLE KURTARDIK'
Cuma namazı çıkışı konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, geçen yıl elim bir kaza yaşadıklarını ve 11 askerin şehit olduğunu söyledi. Kaza sonrası hemen olay yerine giderek yaralılara yardım eden köylülere teşekkür eden Vali Çağatay "Geçen yıl bugün yaşanan helikopter kazasında, başta Korgeneral Osman Erbaş Paşamız olmak üzere 11 şehidimiz vardı. 2 yaralımızı arkadaşlarımızın emekleriyle kurtardık. Onlar sağlıklarına kavuştular. Çok şükür en azından o elim olayın bir tesellisiydi bizim açımızdan. O gün, bu köyde gerçekleşen acı olayda köyümüzün muhtarı başta olmak üzere bütün arkadaşlarımız canla başla, gerek helikopterin bulunmasında gerek yaralıların sevkinde çok yardımcı oldular. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu acı günde şehitlerimizi unutmadık tabii ki. Hatırasını yad etmek için mevliti ruhlarına hediye ettik. Bir kez daha kendilerine Allah´tan rahmet milletimize sabır diliyorum. Gazilerimize de minnet duygularımızı ifade ediyorum" dedi. 
'TÜM KÖYLÜNÜN SEFERBER OLMASINI SAĞLADIK'
Köy Muhtarı Mahir Akhan ise yaşanan o günü anlatarak "2021 yılında Bingöl´den havalanan ve Tatvan'a gelmekte olan helikopter hava şartları nedeniyle bizim köyün sınırları içerisinde kaza yaptı. Bu kazadan dolayı 11 askerimiz şehit olmuştu. 2 askerimiz de yaralanmıştı. Kaza sonrası cami hoparlöründen anonslar yaparak, tüm köylünün seferber olmasını sağladık. Köylülerimiz olay yerine giderek 2 yaralımızı helikopter enkazından çıkardı. Bu konuda çok üzgünüz. 11 şehidimiz vardı. Geçen yıl bizler 18 Mart günü şehitlerimiz için burada mevlit okutmuştuk. Bugün kazanın yıl dönümü. Bizler onları anmak için yine bir mevlit düzenledik. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun" diye konuştu. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-03-04 15:13:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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