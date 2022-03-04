Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde belirlenen kişilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 38 tabanca fişeği, 58 piyade tüfeği fişeği, 8,62 gram eroin, 19,43 gram metamfetamin, 0,28 gram afyon sakızı, 95,88 gram esrar, 1 adet ektasy hap, 2 hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Firari 1 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-03-04 20:00:01



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