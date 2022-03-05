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BEÜ’de Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş: “Tıp Fakültesi müjdesini de 2023 yılında vermeyi hedefliyoruz”

İHA

BEÜ’de Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş: “Tıp Fakültesi müjdesini de 2023 yılında vermeyi hedefliyoruz”

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kuruldu.
Toplamda 5 fakültenin bulunduğu BEÜ’de Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulmasıyla bu sayı 6’ya çıkartılmış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, BEÜ’de fakülteye dönüştürülen Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak eğitimöğretim faaliyetlerine devam edecek. Üniversitesinin nicelik ve nitelik açıdan büyüme hedeflerine adım adım yaklaştığını ifade eden Prof. Dr. Elmastaş, “Fakülte sayımızı 6’ya yükseltmekle birlikte Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni Bitlis ilimize ve bölgemize kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İlimizin ve bölgemizin sağlık ihtiyaçlarına yönelik bilimsel ve akademik düzeyde çözümler üretmek önceliğimizdir. Göreve geldiğimiz günden beri açmayı düşündüğümüz bir maç fakülteden biri de Sağlık Bilimleri Fakültesiydi. İki gün önce alınan kararla fakültemiz kurulmuş oldu. Önemli bir fakülte. Bitlis Eren Üniversitesinde sağlık alanında çok ciddi bir potansiyelimiz var. Hem ön lisans, hem de lisans düzeyinde en fazla öğrencimizin olduğu bir alandır. Fakülteye dönüşmesinin ardından en fazla tercih edilen akademik birimimiz olacak. Fakültenin kurulması biraz uzun sürdü. Bu fakülteyi bize kazandıran Resmi Gazetede yayımlanmasına vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorumdedi.
Kuruluş aşamasında kendilerine destek olan milletvekillerine, önceki dönem milletvekili ve şu an İstanbul Milletvekilliği görevini yürüten Vedat Demiröz’e katkılarından dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Elmataş, "Bu fakülte ile sağlık alanında güçlenmek istiyoruz. Önemli bir alt yapıyı oluşturacak devamında tıp fakültesi müjdesini de 2023 yılında vermeyi hedefliyoruz. Fakülte için mevcut binamız var. Yeni bir bina arayışına girmeyeceğiz. Bundan sonraki fakülteler için yer arayışına gireceğiz. Tıp fakültesi için Eren ailesinden söz aldık. Tatvan Rahva’daki hastanemizde çalışmalarımız devam ediyor. Burası araştırma hastanesi olabilecek niteliktedir. Eren Ailesi de bunun için bizlere söz verdi. Morfoloji binası ya da eğitim binası için bunu yapacaklar. Dolayısıyla eğer tıp fakültesi için söz verilirse devletin hiçbir masrafı olmadan hem tıp fakültesine kavuşmuş olacağız. Hem de araştırma hastanemize kavuşmuş olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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