Bitlis'te iki tır kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Bitlis'te iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, BitlisBaykan karayolu üzerinde bulunan Tanrıyar köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen iki tır, BitlisBaykan kara yolunda kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra polis, Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada AFAD ve jandarma ekiplerinin yardımıyla yaralı olarak kurtarılan şoförlerden biri, olay yerine çağırılan ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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