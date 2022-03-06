Tatvan’da ‘Dengbej Gecesi’ne yoğun ilgi

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından 2'ncisi düzenlenen Dengbej Gecesi yoğun ilgi gördü.

Tatvan Belediyesi, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş ‘Dengbej Gecesi'nin ikincisi ile vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Etkinliğe katılan Hozan Mahkum (Mahkum Nazlıcan), Dengbej İsmete Erdişe (İsmet Sadak), Dengbej Şirine Motki (M. Şirin Köse) ve Cihan Tünkler gibi sanatçıların seslendirdiği ezgiler ile katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Dengbejler. okudukları ezgilerin hikayelerini de anlattı. Dengbejlerin yanı sıra hareketli şarkılar ile vatandaşlar gecede doyasıya eğlendi.

Dengbejler adına güzel bir etkinlik olduğunu belirten Mahkum Nazlıcan, “Bu kültürü yaşattıkları için Tatvan Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bu kültürümüzü de yüzyıllara taşımalarını temenni ediyoruz. Devamının olmasını herkes istiyor. Biz de bu tür etkinliklere katılmaya devam edeceğiz. Halkımıza teşekkür ediyorum, ilgileri çok güzeldi” ifadelerini kullandı.

Dengbejliğin devamının gelmesini istediğini ve kültürün kaybolmaması gerektiğini söyleyen İsmet Sadak ise, “Bugün çok güzel geçti. İnşallah bir daha da sizlere misafir oluruz. Daha güzel şarkı, türkü ve dengbejliği söyleriz. Dengbej bizim kültürümüz, inşallah daha güzel olur ve devamı da gelir” şeklinde konuştu.

Dengbejliğin dededen kalma bir meslek olduğunu ve genç yaşta devam ettirmeye çalıştığını vurgulayan Cihan Tünkler, “Dengbejlik kültürü memleketimizde oldukça yaygın. Benimki de dedemden gelme bir meslek diyebilirim. Bunu devam ettirmek çok güzel. Bu genç yaşta ben de dengbejliğe başladım. Mutluyum ve böyle bir ortamda da olmak beni çok daha mutlu etti. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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