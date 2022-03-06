Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü

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Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Bitlis Özgüzeldere Spor evinde Silopi Spor’u 10 mağlup etti.

Ligde sadece bir gol yiyip bir beraberliği bulunan Özgüzeldere Spor aynı zamanda ligi de lider tamamlayıp şampiyonluk hedefliyor.

8 Ağustos Stadyumunda seyircisi önünde Silopi Spor’u ağırlayan Özgüzeldere Spor, maçı 62. dakikada Mazlum Öndil’in attığı golle 10 kazandı.

Ligin bitmesine 4 hafta kala yoluna namaglup devam eden Özgüzeldere ligi şampiyon tamamlayıp playoff’tan sonra 3. Lige çıkmayı hedefliyor.

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