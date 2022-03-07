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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

11 yaşındaki Kerem kendi tırını tasarlamak istiyor

İHA

11 yaşındaki Kerem kendi tırını tasarlamak istiyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan Kerem Demirtaş, arabalara olan tutkusunu resme yansıtarak araç bilgisiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. 11 yaşındaki Kerem, büyüyünce kendi tır firmasını açmak istediğini belirtti.
Tatvan’da yaşayan 11 yaşındaki Kerem Demirtaş, 3 yaşındayken ablası ile yaptığı otobüs yolculuğunun ardından arabalara ilgi duymaya başladı. Bu merakını hayal gücüyle birleştiren Demirtaş, hem araba tasarladı hem de modifiye etti. Evinde bulunan bilgisayarda kendi tasarladığı simülasyon sürüşü ile görenleri kendine hayran bırakan Demirtaş, araç bilgisiyle çevredeki insanların takdirini topluyor. Simülasyonda arabesk müzik açarak yolda tır kullanma hissiyatını yaşayan Demirtaş, büyüyünce kendi tır firmasını açmak istediğini belirtti.

“Bir sürü oyuncak arabam var ve hiçbirine kıyamıyorum”
3 yaşından beri arabaları çok sevdiğini belirten Kerem Demirtaş, “11 yaşındayım. 3 yaşımdan beri arabaları çok seviyorum. Bir sürü küçüklükten kalma oyuncağım var. Hiçbirine kıyıp atamıyorum. Hepsinin gönlümde ayrı bir yeri var. Otobüste yolculuk yaparken ablam bana ‘gel cam kenarında otur, birlikte arabaların renklerini sayalım’ dedi. O şekilde arabalara merakım arttı. Daha sonra kuzenim ve babamdan da öğrendim. Bir şekilde kendi çabamla bir şeyler öğrenmek için oyuncak almaya başladım” şeklinde konuştu.

“Bazen çevremdeki insanlara araba merakımı söyleyince inanmıyorlar”
Çevredeki insanların ilk başta bu merakına inanmadığını söyleyen Demirtaş, “Bu arabanın motoru kaç, ne kadar benzin yakıyor diye sorgulamaya başlıyorlar. Ben hepsine cevap verince ağızları açık kalıyor ve şaşırıyorlar” diye konuştu.

“Hayalim bir tır firması açmak”
Hayalinin kendi özel tırını tasarlamak olduğunu dile getiren Demirtaş, “Bazen beğenmediğim tırların özelliklerini yeniden alıp kendi ürettiğimiz tırları daha güzel bir şekilde sunmak istiyorum. Ben insanlara söylediğim zaman böyle hastalıkmış gibi algılıyorlar ve bulaşıyor. Herkes arabaları benim sayemde sevmeye başladı. Eskiden insanlar hep ‘arabalara ne gerek vardı ve yürümek daha güzel ve tırlar kocaman trafikte ne işleri var’ diye söylerlerdi. Bu şekilde duyduğum zaman çok sinirleniyorum. Kalabalık bir yere gittiğimiz zaman arabalar çok sıkışık duruyorlar. İnsanlar araçlarını çıkartamayınca ben sinir oluyorum. Ben çıkarmak istiyorum ama yaşım küçük olduğu için izin vermiyorlar. Bu hayalimle inşallah iyi şeyler başaracağım” şeklinde konuştu.

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