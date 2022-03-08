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Bulaşıkçılıktan patronluğa uzanan başarı hikayesi Bitlis’in tek kadın künefe ustası, başarısıyla örnek oluyor

İHA

Bulaşıkçılıktan patronluğa uzanan başarı hikayesi Bitlis’in tek kadın künefe ustası, başarısıyla örnek oluyor

– Bitlis’in Tatvan ilçesinde 16 yıldır pastane işiyle uğraşan ve kendi açtığı künefeci dükkânında kentin tek kadın künefe ustası olmayı başaran Gülşen Altılar, 4 kişiye de istihdam sağlıyor.
Tatvan’da küçük yaştan beri pastane işiyle uğraşan Altılar, mesleğe bulaşıkçılıktan başladı. 16 yıl çeşitli pastanelerde çalışıp çıraklıktan ustalığa terfi ederek kendi iş yerini açmaya karar veren Atlılar, gelen her müşterisi ile özel olarak ilgilenerek her gün kendi elleriyle yaptığı künefeleri servis ediyor. Bu başarısıyla kadınlara örnek olan Gülşen Altılar, 4 kişiye de istihdam sağlıyor.

“Mesleğe bulaşıkçılıktan başladım”
Bir imalathanede bulaşıkçılık yaparak mesleğe atıldığını söyleyen işletme sahibi Gülşen Altılar, “4 aydan sonra çıraklığa, kalfalığa ve ustalığa geçtim. Tatlı, yaş pasta, imalatçılık ve Allah’ın izniyle künefeci dükkânımı açtım. Şu anda künefe yapıyoruz. Katmer çeşitlerimiz var. Kendi iş yerim emeğimle açtım. Tüm kadınlara tavsiye ediyorum” dedi.
Böyle bir mesleğin herkese nasip olmasını istediğini belirten Altılar, “Biz kadınlar kendimize güvendikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Yeter ki kendimize güvenimiz olsun. İnşallah her zaman başımız dik emeklerimiz ile ayaklarımız üzerinde duracağız” ifadelerini kullandı.
Bir kadının azminin bir erkeğe göre gerçekten daha farklı olduğunu dile getiren Enes Tarlan ise “Buraya sürekli gelip gidiyoruz. Kadınlara da destek amaçlı geliyoruz. İşletme sahibi hanımefendinin de işi iyi ve yediğimiz künefelerin de hakkını vererek yapıyor. Bir kadının azmi bir erkeğe göre gerçekten daha farklıdır. Kadınlar daha güzel yerlere geleceklerine inancımız yüksek. Tatlısı gayet güzel ve el emeği gayet iyi. Bunda gerçekten bir emek var. Tek temennimiz umarım bütün kadınlarımız da ellerinden geleni yaparlar ve kendi iş yerlerinde açarlar” diye konuştu.
Kadın girişimcilerin başarılarını her zaman tebrik ettiğini vurgulayan Münir Aydemir de, “Gerçekten çevre il ve ilçelerden burayı tercih edenler var. Kadınlarımızın mutfaktaki başarısını tebrik ediyorum. Kendi iş yerlerinde ekip arkadaşları ile bu lezzeti insanlarımıza tattırdıkları için onlara teşekkür ediyorum. Kendi iş hayatlarında hepsine başarılar diliyorum. Biz de elimizden geldikçe ailece gelip oturarak bu güzel künefeyi yiyoruz. Herkese tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

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