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"Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Halk TV, Türk medyasının gulyabanisi olma gayretinde”

İHA

"Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Halk TV, Türk medyasının gulyabanisi olma gayretinde”

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, “Halk TV, Türk medyasının gulyabanisi olma gayretinde. Bu sosyolojik bir vakadır” dedi.
Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, televizyon kanallarının özellikle iletişim sosyolojisinde önemli bir yeri olduğunu, bazı kanalların korku pompaladığını ve bu televizyon kanallarının birer gulyabani haline geldiklerini ifade etti. Palabıyık, “Özellikle son birkaç yıldır bazı TV kanalları Türk medyası içinde ön plana çıkmak için gulyabani oyunları oynamaya başladı. Çünkü gulyabani, insanların orada olmadıklarını bilmelerine rağmen gördüklerini sandıkları hayaletlerdir. Boş bir korku inşa eder. Panik ve korku üretir, kaostan beslenirler ve çöl içinde olur olmadık yerlerde saldırı yapacağı düşünülür. Günümüzde Halk TV'nin ekranlardan fiili olarak gerçekleştirdikleri eylem tam da budur. Özellikle her konuda açık arayan, asla yapıcı muhalefete odaklanmayan ve gündem ile alakalı konularda taarruz mantığı benimseyen bir medya sosyolojisi üretiyorlar. Sürekli korku pompalıyorlar ve geleceğe dair umutsuzluğu pekiştiren saldırılara imza atıyorlar. Bir kesimin temsilcisi gibi görünerek kitle kültürü oluşturmaya ve kitle kültürünü idare etmeye çalışıyorlar. Bu pratik aynı zamanda bir manipüle girişimine de kapı aralıyor. Çünkü kullanılan dil, anomik bir düşünce oluşturmak maksadıyla toplumsal inşa çabası da üretmeye çalışıyor. Bu inşayı sahaya inerek de ispatlamaya gayret ediyorlar. Mesela pazarlardaki fiyat karşılaştırmalarına ek olarak dükkânları kapalı olan bir sokak merceğe alınarak ‘iflas’ olgusu canlı tutuluyor. Hatta araç satış sitelerinde Şahin marka araçları ekrana getirerek benzine gelen zaman dikkat çekiyorlar. Mevcut heterodoks tavır ise ‘patron sizsiniz’ olarak sunuluyor. Fakat Marx’ın ifade ettiği gibi ‘bu tür tavırlar afyon görevi’ görmekten öteye gitmiyor" diye konuştu.

“Erdoğan’ın liderliğini yıllardır hazmedemiyorlar”
Halk TV’nin, Erdoğan’ın liderliğini hazmedemediğini sözlerine ekleyen Palabıyık, “Erdoğan karizmatik bir liderdir, özellikle batı dünyasındaki referanslar da buna işaret ediyor. Zaten Ukrayna krizi de bunu neredeyse ispat etmiş durumdadır. Buna rağmen, ‘Erdoğan, nasıl bir oyun kurmaya çalışıyor’ başlığı ile kriz durumu manipüle ediliyor. Aslında kendi tuzaklarına da düşüyorlar çünkü bir lider oyun kurabiliyorsa, güçlü bir lider olduğuna da işaret edilir. Maalesef Halk TV, Erdoğan karşısında ekonomik temelli bir Erdoğan nefreti inşa etmeye çalışarak, toplumsal kutuplaşmaya hizmet ediyor. Zaman zaman siyasilerin cümleleri ile AK Parti içinde bir karşıtlık varmış havası oluşturulmaya çalışılıyor. Fakat Millet İttifakı neredeyse ‘7 Spartalı’ gibi sunuluyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu parlatılıyor ve Kılıçdaroğlu saf dışı bırakılmaya çalışılıyor. Mesela Muharrem İnce’ye ve diğer Millet İttifakı muhaliflerine yer verilmiyor. Bu tavır da Halk TV’nin modusoperandisini ortaya koyuyor” dedi.

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