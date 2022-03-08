Bitlis'te okullara kar engeli

Bitlis'te yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün süre ile tatil edildi.
Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi, Tatvan, Mutki, Hizan ve Güroymak'ta ve bağlı köylerinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği bildirildi. Ayrıca yine yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeni ile kent merkezi ve bu 4 ilçede resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamilelerde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklar.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.