Vali Çağatay, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan'da ailesi ile birlikte yaşayan Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Şemsettin Ava ile 2015 yılında Şırnak Silopi’de şehit olan Piyade Er Ömer Yalçın’ın ailesini ziyaret etti.

İlk olarak Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Şemsettin Ava’yı ziyaret eden Vali Çağatay, Gazi Ava ve ailesiyle bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Buradan ayrılan Vali Çağatay 2015 yılında Şırnak Silopi’de şehit olan Piyade Er Ömer Yalçın’ın ailesinin evine gitti.

Şehit Ömer Yalçın’ın ailesi ve çocuklarıyla sohbet ederek sorun ve isteklerini dinleyen Vali Çağatay, ailenin çocuklarıyla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretler esnasında Vali Yardımcısı Vekili Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Gazimiz Şemsettin Ava’nın eşine ve şehit Ömer Yalçın’ın annesi ve kardeşine çiçek vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutladı.

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