Bitlis´te 58 köy yolu ulaşıma kapandı

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Özcan ÇİRİŞCeren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te etkili olan kar yağışı nedeniyle 58 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Kentte dün akşam başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 22 santimetre olarak ölçüldü. Yağışla birlikte 58 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla süreceğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN

2022-03-09 11:00:45



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