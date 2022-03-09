Sporcularından Tatvan Belediyesine ziyaret

Tatvan Satranç Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Bayav ve sporcular, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Satranç müsabakalarında kenti temsil eden Tatvan Satranç Eğitim Derneği Spor Kulübü üyeleri, büyük bir başarıya imza atarak birçok kategoride şampiyonluk kazandı. Şampiyonluğun ardından Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile görüşen Dernek Başkanı Selahattin Bayav ve sporcular, her konuda verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür etti.

Geylani ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti söyleyerek sporcuları ülke genelinde göstermiş oldukları başarılarından dolayı tebrik etti.

Ziyarette Tatvan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halil Akhan da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.