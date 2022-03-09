Bitlis’te kar yağışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te kar yağışı

İHA

Bitlis'te dün geceden beri etkili olan kar yağışı "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü hatırlattı.

Bitlis’te kar yağışı

Bitlis’te dün geceden beri etkili olan kar yağışı "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü hatırlattı.
‘Karın başkenti’ olarak bilinen Bitlis’te mart ayında kar yeniden etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar cemrenin düşmesiyle birlikte baharı beklerken, kent gün boyu yoğun kar yağışı etkisi altına girdi. Bitlis’in Tatvan ilçesinde dün akşam saatlerinde sağanak yağmur yerini kara bırakarak kenti yeniden beyaza bürüdü. Soğuk ve yağışlı havayla birlikte ilçede sıcaklık 10 dereceye kadar düştü.
Yetkililer ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını isterken, yağışın kent genelinde devam edeceği bildirildi.
Cemrenin havaya düşmesiyle birlikte baharı beklerken yoğun kar yağışı ile karşılaştıklarını belirten Hakan Okay, “Bitlis’te baharı beklerken yeniden kara yakalandık. Mart ayı her zamanki gibi kapıdan baktırdı. Karın başkenti Bitlis yeniden beyaza büründü. Herhalde bir iki ay daha kar yağışı devam eder. Açıkçası havaya düşen cemreden sonra, toprağa düşen cemre ile birlikte baharı bekliyorduk. Ama maalesef cemre ile birlikte kar yağışı başladı. Her taraf yeniden bembeyaz oldu ve Bitlis kara ve kışa teslim oldu” dedi.
Kar yağışının bölgede oluşan kuraklığa katkı olacağı düşündüğünü söyleyen Fuat Okuyucu ise, “Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sulu bir şekilde yağıyor. Bu bölgedeki kuraklığa katkı olacağı düşüncesindeyim. Kar yağışı bayağı güzel oldu. Bu sebeple cemrelerin düşmesi ile her ne kadar şok olduysak da memleketimiz ve bölgemize bayağı katkısı olacağını düşünüyorum. Kar yağışı var ama hava fazla soğuk değil. Bu da bizim için iyi bir etken oldu. Ağaçlara faydalı olup meyve hasadımıza da iyi olacaktır. Bu vesile ile yağışın hayırlı olmasını bekliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sporcularından Tatvan Belediyesine ziyaret
YEREL HABERLER Sporcularından Tatvan Belediyesine ziyaret
Tatvan’da marketler denetlendi
YEREL HABERLER Tatvan’da marketler denetlendi
Bitlis Belediyesi ekiplerinden market denetimi
YEREL HABERLER Bitlis Belediyesi ekiplerinden market denetimi
Bitlis’te 58 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Bitlis’te 58 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis´te 58 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Bitlis´te 58 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te eğitime 'kar' molası
YEREL HABERLER Bitlis'te eğitime 'kar' molası
Ahlat’taki öğrencilere ‘Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi
YEREL HABERLER Ahlat’taki öğrencilere ‘Çevre ve Van Gölü Havzası' ...
Vali Çağatay, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Çağatay, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti
Bitlis'te okullara kar engeli
YEREL HABERLER Bitlis'te okullara kar engeli
Bitlis'te etkinlikler izne bağlandı
YEREL HABERLER Bitlis'te etkinlikler izne bağlandı
Vali Çağatay'dan Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret
YEREL HABERLER Vali Çağatay'dan Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasına ...
Tatvan’da kadınlar için sinema etkinliği
YEREL HABERLER Tatvan’da kadınlar için sinema etkinliği
Ahlat’ta “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kutlandı
YEREL HABERLER Ahlat’ta “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kutlandı
"Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Halk TV, Türk medyasının gulyabanisi olma gayretinde”
YEREL HABERLER "Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Halk TV, Türk medyasının ...
Bulaşıkçılıktan patronluğa uzanan başarı hikayesi Bitlis’in tek kadın künefe ustası, başarısıyla örnek oluyor
YEREL HABERLER Bulaşıkçılıktan patronluğa uzanan başarı ...
Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Yağ ve bazı ürünlerde taban ve tavan fiyat belirlemeli"
YEREL HABERLER Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Yağ ve bazı ürünlerde taban ...
11 yaşındaki Kerem kendi tırını tasarlamak istiyor
YEREL HABERLER 11 yaşındaki Kerem kendi tırını tasarlamak istiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.