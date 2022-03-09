Çekişmeli maçın galibi Adilcevaz TÜRŞAD oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, konuk ettiği Ordu Akkuş Belediye Spor takımını 32 mağlup ederek Efeler Ligi'nde Playoff'a yükseldi.

TVF Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1’inci Ligi B Grubunun iki güçlü ekibini karşı karşıya getiren müsabaka Adilcevaz Kapalı Spor Salonu’nda oynandı. Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış ile protokol üyelerinin de izlediği müsabaka nefes kesti.

Baştan sona kadar büyük bir çekişme ve heyecan içerisinde iki takımın kıyasıya mücadele ettiği karşılaşmanın ilk setini Ordu Akkuş Belediye Spor takımı 2517 kazanırken, ikinci seti TÜRŞAD takımı 2523 kazandı. Üçüncü seti büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı konuk ekip Ordu Akkuş Belediye Spor takımı 3836 kazanarak durumu 21 yaptı. Karşılamanın dördüncü setini 2518 kazanan Adilcevaz TÜRŞAD karşılaşmada eşitliği sağladı ve son seti de 1511 kazanarak karşılaşmadan 32 galip ayrıldı.

Adilcevaz TÜRŞAD voleybol takımı bu sonuçla son haftasına girilen TVF Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1’inci Ligi B Grubunda Playoff’a kalmayı garantiledi. TÜRŞAD voleybol takımı, 2131 Mart 2022 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Playoff’larda TVF Efeler Ligine yükselmek için mücadele edecek.



Kulüp Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, Efeler Ligi yolunda önemli bir galibiyet elde ettiklerini ifade ederek, “Takımımız bugün çok güzel bir maç çıkardı. Bu önemli maçtan galibiyetle ayrılan teknik kadromuzu tebrik ediyorum. Aynı zamanda bu karşılaşmada iyi bir mücadele ortaya koyan Akkuş Belediye Spor takımını da tebrik ediyorum. Biz takım olarak Efeler Ligi yolunda playoff’ları garantilemiştik. İnşallah bundan sonraki süreçte Ankara’da yapılacak olan Playoff karşılaşmalarında takımımız elinden gelen gayreti gösterip önümüzdeki sezon Efeler Liginde mücadele etme hakkını kazanacak. Bu zamana kadar bize inanan, destek olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

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