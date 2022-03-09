Bitlis'te taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

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Bitlis'e olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bitlis merkezde olumsuz hava koşulları nedeniyle Perşembe günü taşımalı eğitim ara verildiği bildirildi.

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