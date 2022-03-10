Yağ hırsızları yakayı ele verdi Polis marketten sıvı yağ, sigara ve tütün çalan hırsızları yakaladı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde farklı tarihlerde 4 iş yerinden sıvı yağ, sigara ve tütün çalan şahıslar yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Güroymak Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar sonucunda, farklı tarihlerde meydana gelen 4 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Hırsızlık olayına karışan ve suç eşyalarını satın alan 4 şahsın yakalandığı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 bin 400 TL olan ayçiçek yağı ile piyasa değeri 5 bin TL olan toplamda 50 karton sigara ve 8 karton tütün ele geçirildi. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.