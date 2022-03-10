Mazbatasını alan Vahdettin Toğal görevine başladı

Bitlis’in Adilcevaz Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Vahdettin Toğal, mazbatasını alarak görevine resmen başladı.

Geçtiğimiz hafta Adilcevaz Şoförler ve Otomobilciler Odasının olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Vahdettin Toğal, ilçe seçim kurulunda mazbatasını alarak görevine başladı. Vahdettin Toğal ve yönetimine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kendisini tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Gürsoy, “İlçemizde farklı konumlarda yöneticiler olsak bile bizler bulunduğumuz yerlerde ilçemize hizmet için varız. Bugüne kadar ortak paydalarımızla birlikte istişareler içerisinde çalışmalarımızı yürüttük. Bundan sonrada aynı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Adilcevaz Şoförler ve Esnaf Odası Başkanımıza ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Adilcevaz Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Vahdettin Toğal ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Bu görevi bize layık gören herkese çok teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonra üzerimize düşen tüm sorumlulukları yapacağız. Biz ilk başta değişim dedik ve değişim oldu. Artık yeniliklerle hizmet sevdamıza başlayacağız. Allah bizi bu görevimizle utandırmasın, inşallah layıkıyla herkese gönlümüzdeki hizmeti sunacağız. Bu oda herkesin, bundan sonra işimiz, gücümüz ilçemize hizmet etmektir” dedi.

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