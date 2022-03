Doç. Dr. Palabıyık: “Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerine kumpas kurdu”

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, “Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerine kumpas kurdu” dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır’a HDP’nin gönlünü almak için gittiğini ama geçmişten gelen kumpasa dahil olma alışkanlığı göstererek Diyarbakır annelerine kumpas kurduğunu ifade etti. Palabıyık, “Kılıçdaroğlu yuvarlak masa toplantısından sonra 28 Şubat tarihinde açıklanan mutabakata HDP’nin davet edilmemesini kendisi için bir tehlike olarak gördü, çünkü HDP’nin desteğini kaybederse aday olamayacağını iyi biliyordu. Diyarbakır’da da HDP seviciliği yaparak konuştu ve hiçbir planı olmamasına rağmen ‘sorunları çözeceğiz’ dedi. Aslında ortada bir sorun da kalmamıştı fakat Kılıçdaroğlu sanal bir gündem oluşturmak istiyordu. Oluşturmak istediği sanal gündeme elbette Diyarbakır annelerini de dahil etmek en büyük hayaliydi ama bunu nasıl yapacağını iyi biliyordu. Çünkü Deniz Baykal’a kurulan kaset kumpası sonrası üzerine düşeni başarıyla yerine getirmiş ve CHP Genel Başkanlığına seçilmişti. Kaset kumpası ile gelen Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da da annelerle görüşme talebini iletti ve evlat nöbetindeki aileler, ‘HDP binası önüne gelin’ taleplerini iletmek için gittiğinde çekilen fotoğraf sosyal medya aracılığı ile servis edildi. Elbette bu tutum Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde olmadan asla gerçekleşemezdi. Annelerin tavırlarının net olmasına rağmen, CHP’li yöneticilerin anneleri, Kılıçdaroğlu ile görüşmüş gibi lanse etmesi çok adice bir tavır oluşturdu. Aday olabilmek için HDP’ye her türlü tavizi veren Kılıçdaroğlu’dan her türlü fason üretimin bekleneceği bir kere daha ispatlanmış oldu. Evlat nöbetindeki aileler, asla görüşmek için gitmediklerini ve taleplerini iletmek için orada bulunduklarını fakat CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nun kendilerine yalan söyleyerek kumpas kurduğunu ifade ettiler. Kılıçdaroğlu, 10 Mart günü annelerin bedduasını aldı" diye konuştu.



“Kılıçdaroğlu, kaset kumpası ile gelmişti”

Kılıçdaroğlu’nun, Deniz Baykal’a kurulan kaset kumpası sonrası CHP yönetimine dahil olduğunu sözlerine ekleyen Palabıyık, “Deniz Baykal’a kurulan kaset kumpası Kılıçdaroğlu’nun yönetime gelişinin başlangıcı oldu. ‘Genel başkan adayı olmam’ diyen Kılıçdaroğlu bir kere daha yalan söyledi ve CHP Genel Başkanlığına aday oldu. Bu tür iğrenç bir olay sonrası genel başkan olan Kılıçdaroğlu’nun, Diyarbakır annelerinin direnişine gölge düşürmesine veya fitne çıkarmasına asla izin verilmemeli. Çünkü adaylığı şaibeli olay ile başlayan bir siyasal aktörün her türlü siyasal tutumunun şaibeli olması beklenebilir. Annelerin alınlarının akıyla sürdürdüğü direniş, şaibeli bir ismin gölgesinde kalmamalı” dedi.

