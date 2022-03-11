Van ve Bitlis'te 445 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı



Özcan ÇİRİŞHarun AKSU/BİTLİS, VAN, (DHA)VAN ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 445 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gürpınar, Özalp ve Çaldıran ilçelerinde 283 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışın 3 gündür etkili olduğu Bitlis'te ise kar kalınlığı kent merkezinde yaklaşık 1 metreye ulaştı, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Araçlar kara gömüldü, 162 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi, 10 ayrı şantiyedeki 75 personel ve 50 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ana yolları açık tutmak için, belediye ekipleri ise mahalle aralarında karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Okulların da tatil edildiği kentte, kar yağışının ileriki günlerde de aralıklarla devam edeceğini bildiren yetkililer, özellikle eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-03-11 11:22:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.