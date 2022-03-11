Tatvan’da kar yağışı 35 köy yolu ulaşıma kapanırken okullar ise tatil edildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise tatil edildi.

Tatvan’da iki gündür aralıksız yağan kar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerlerken, ilçeye bağlı 35 köy yolu da ulaşıma kapandı. Bazı araçlar kar yağışından dolayı rampalarda ilerlemekte zorluk yaşarken, küçük çaplı kazalar da meydana geldi.

Kar yağışının devam ettiği kentte, ulaşımın aksamaması için karayolları ve belediye ekipleri kar küreme araçları ile yolları açarken, tüm okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Kar yağışının önceki yıllarda yaşanan kuraklıktan daha iyi olduğunu söyleyen Yüksel Çiçeksoylu, “Karın yağması daha önceki yıllarda kuraklığın yaşanmasından daha iyidir. Kuraklığın geçmesi için güzel bir durumdur. Şu an hava soğuk ama alışkınız. Hiç zorlanmıyoruz” dedi.

Bitlis’te kar sezonunun uzun sürdüğünü belirten Erhan Elaldı ise “Daha bir ay kışımız var. Bizim memleketimiz karlı bir yerdir. Kar olmazsa yazın kuraklık olabiliyor. Geçen yıl kar az olduğu için yazın kuraklık fazlaydı. Şimdi ise ne yağarsa berekettir. Allah’ın takdiridir. Memleketimiz bu kar ile daha iyi olur. Yazın suyumuz çok olunca toprağımızda nemli olur” şeklinde konuştu.

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