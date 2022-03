Tatvan’da yanan kuaför dükkânı kullanılamaz hale geldi

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bir erkek kuaföründe elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, 100 bin TL’lik hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre, yangın, sabah saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir erkek kuaför dükkânında meydana geldi. Elektrik kontağından kaynaklı çıkan yangın, Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, 100 bin TL'lik maddi hasar meydana geldi.



"100 bine yakın kaybımız var"

Dükkânı kullanılamaz hale gelen kuaför Taner İltaş, “Bu sabah saat 07.41 civarında bir arkadaş aradı. İş yerlerimin yandığını söylediler. Yangın elektrik kontağından çıkmış. Yapacak bir şey yok. Dükkânımda şu an her şey yandı. Şu ana kadar 100 bine yakın kaybımız var. Çünkü her şeyim yandı. Dükkânda hiçbir malzemem kalmadı. Klima, televizyon, termosifon, koltuklar, kozmetik ürünleri ve makinelerim kısa devreden dolayı yanmış. Mağdurum, bu konuda bana yardımcı olsunlar. Gerekli yerlerden yardım bekliyorum” dedi.



"Bütün tedbirlerimizi almamıza rağmen sabah böyle bir manzara ile karşılaştık"

İlgili kurumların yardımlarını beklediğini belirten kuaför Mehmet Şirin Bağış ise “İtfaiye ekipleri gelip söndürdü. Bütün tedbirlerimizi almamıza rağmen sabah böyle bir manzara ile karşılaştık. İlgili kurumların yardımlarını bekliyoruz. İnşallah sesimizi duyarlar ve yardımlarını esirgemezler. 100 bine yakın bir kaybımız oldu. İlgili kurumların yardımcı olmasını istiyoruz. İnşallah böyle bir şey ile bir daha karşılaşmayız. Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanımız da geldi ve bizlere yardımcı olabileceklerini söylediler. İnşallah en kısa zamanda yardımlarınızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

