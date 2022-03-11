Bitlis'te kurslara kar tatili

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Bitlis'te yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bazı kurslar cumartesi günü tatil edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı, Bitlis merkez okullarımızda devam eden destekleme yetiştirme kursları ve özel eğitim kurslarına 12 Mart Cumartesi 1 gün ara verilmiştir" denildi.

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