Çığ altında kalan araçlar çıkarıldı



Özcan ÇİRİŞCeren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te dün gece öğretmenevinin bahçesine düşen çığda kar altında kalan 7 araç, çıkarıldı.

Kar yağışının 5 gündür aralıklarla devam ettiği Bitlis'te dün gece yarısı sıralarında Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki öğretmenevinin bahçesine dağdan kopan çığ düştü. Burada park halindeki 7 araç, kar altında kaldı. Bazıları hasar gören araçların kurtarılması için Bitlis Belediyesi ve AFAD ekipleri çalışma yaptı. Ancak bir süre sonra ikinci bir çığ ihtimaline karşı çalışmalara ara verildi.

Ekipler, çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başladı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla araçlar çıkarıldı. Araçlarda büyük çapta hasar olduğu görüldü. Bölgedeki çalışmaları takip eden AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, çığ düşmelerine karşı vatandaşları uyardı. Bölgedeki arazi yapısının eğimli olduğunu belirten Tunçtan, "Saat 24.00 sıralarında 112´ye gelen bir ihbar üzerine bölgeye geldik. Arkadaşlarımız buraya geldiler. Burada bir çığ afeti yaşanmış. Çığ sonrası 7 araçta maddi hasar meydana geldi. Bizler ekiplerimizle birlikte burada ikinci bir çığ durumuna karşı inceleme yaptık. Gece çalışmalara bu yüzden ara verdik. Sabah yeniden yaptığımız incelemede çığ riskinin düşük olduğu kanaatine vardık. İş makineleri ile birlikte burada kar altında kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattık. Bölgemiz kar memleketi. Çığ da bizim gerçeğimizdir. Vatandaşlarımızı bu tür olaylar için uyarıyoruz. Olayın gece olması nedeniyle can kaybı yaşanmadı. Aracı zarar gören vatandaşlara çok geçmiş olsun diyor, bir daha böylesi olayların olmamasını temenni ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN

2022-03-12 12:24:11



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