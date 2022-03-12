Güroymak'ta 12 Mart İstiklal Marşı´nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy´u Anma programı

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– Bitlis’te, 12 Mart İstiklal Marşı´nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy´u Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Güroymak İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından program; şiirlerin okunması, video gösterimi ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatılmasıyla sona erdi.

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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