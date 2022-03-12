Tatvan’da bowling turnuvası sona erdi

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından kültür, sanat ve spor etkinlikleri kapsamında düzenlenen bowling turnuvasında kupalar sahiplerini buldu.

Tatvan Belediyesi ve Yaşam Alışveriş Merkezi (AVM) yönetimi ile ortaklaşa düzenlenen bowling turnuvası finaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 2 haftalık süren turnuvaya yaklaşık bin kişi katılım sağlarken, çekişmeli geçen turnuvanın finalinde yarışan 70 kişi kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan turnuvaya Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de katılarak yarışmacıların heyecanına ortak oldu. Yarışmanın sonunda dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 14 gün süren bir turnuvaya bin kişinin katılım sağladığını ifade ederek, “Tatvan Yaşam AVM’deki esnaflarımız ile beraber organize ettiğimiz bowling turnuvasında finale kalan 70 yarışmacımız ile güzel müsabaka izledik. Katılımcılara güzel hediyelerimiz var. Bu, Tatvan Belediyesi olarak düzenlediğimiz birinci bowling turnuvası oldu. Nasip olursa bunu geleneksel hale getireceğiz. Yoğun katılımdan çok memnunuz. Güzel yarışmalar çıkıyor. İnşallah devamı gelecektir. Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Kazanan yarışmacıları tebrik ediyorum” dedi.



İnsanların bowling oynayarak stres attıklarını söyleyen Ömer Şaşmaz isimli vatandaş ise “Tatvan Belediyesinin düzenlemiş olduğu etkinlik için teşekkür ediyorum. Böyle etkinliklerin olması güzel. İnsanlar bu kış mevsimin de en azından stres ve sıkıntılarını bowling oynayarak atıyorlar” ifadelerini kullandı.



Turnuvayı düzenlediği için Belediye Başkanına teşekkür ettiğini dile getiren Tolga Baysal isimli vatandaş da, “Belediye Başkanımıza bu organizasyonu düzenlediği için sonsuz teşekkür ediyoruz. Şehrimizde nice etkinliklerin olmasını temenni ediyoruz. Bu bizim için büyük bir avantaj oldu. Bu tür etkinliklerin devamını diliyorum. İnşallah kentimize, yöremize daha nice güzel etkinlikler sağlar” şeklinde konuştu.



Böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Elif Çanakçı ise da, “Böyle bir etkinlikte bulunmaktan çok mutluyuz. Bu akşam yaptığı etkinlikten dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.



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