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Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi aştı; 260 köy yolu kapandı

DHA

Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi aştı; 260 köy yolu kapandı


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, kapanan köy yolu sayısı 260'ı buldu. Ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı. 
Kar kalınlığının 1 metre 58 santimetreye ulaştığı kentte park halindeki araçlar kara gömüldü, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışının ardından Bitlis merkez ve ilçelerine bağlı 260 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek "Kapanan yolların açılması için 50 iş makinesi ve 75 personelle çalışmalarımızı yürütüyoruz"dedi. Bitlis Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de kent merkezindeki mahalle yollarının kapanmaması için kar temizleme çalışması yaptı. Bu arada çığ, don ve tipiye karşı vatandaşları uyaran Meteoroloji yetkilileri, kalınlığın 1 metre 58 santimetreye ulaşmasında son 24 saatte yağan karın etkili olduğunu açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-03-13 11:33:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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