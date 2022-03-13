Güroymak’ta hasta kurtarma operasyonu

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Bitlis'in Güroymak ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan köydeki bir hasta, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Cevizyatağı köyündeki hastanın rahatsızlanması üzerine yakınları yetkililerden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ilçe özel idaresi ekipleri, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açtı. 112 Acil Servis ekiplerince köyde ilk müdahalesi yapılan hasta, daha sonra Güroymak Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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