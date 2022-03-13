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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te zincirleme kaza: 4 yaralı

İHA

Bitlis’te zincirleme kaza: 4 yaralı

Bitlis’te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, BitlisSiirt karayolu üzerindeki 8 Ağustos Tüneli’nde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen tırlar bir birini sollamaya çalışırken çarpıştı. Çarpışmayla birlikte tırlar yolu kapatırken, arkadan gelen bir otomobil ise tırlardan birine çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Polis, sağlık ve AFAD ekiplerinin müdahale ettiği kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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