Bitlis´te okullara kar tatili



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS merkez ve bağlı köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde okulların yarın için tatil edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-03-13 18:58:48



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