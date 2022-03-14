Ahlat’ta yoğun kar yağışı Tüm köy yolları ulaşıma kapandı, eğitime 1 gün ara verildi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle 26 köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitime 1 gün ara verildi.

Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ahlat ilçesinde de kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle 26 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, kar yağışı ve tipi nedeniyle 26 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu, kapalı köy yollarını açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı gereğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ile bağlı belde ve köylerde resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımız ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

İlçedeki vatandaşlar da, mart ayında bu kadar fazla kar yağışıyla ilk defa karşılaştıklarını ifade ettiler. İlçedeki vatandaşlardan Mete Gözel, baharı beklerken kar yağışının şaşkınlık oluşturduğunu belirterek, “Biz 45 gün önce burada baharı beklerken bir anda yine karla karşılaştık. Karın yağması iyidir, çiftçi için, kuraklık için, toprağın bereketi için iyidir. Biz bu duruma seviniyoruz. İnşallah böyle de devam eder” dedi.

Öte yandan, Bitlis'in Mutki, Adilcevaz ve Hizan ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.

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