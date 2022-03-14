İçtiği ilaçtan zehirlenen genç 8 saat sonra hastaneye ulaştırıldı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Serinbayır köyünde içtiği ilaçlardan zehirlenen genç, 8 saatlik zorlu yol açma çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Serinbayır köyünde yaşayan 32 yaşındaki genç, diş ağrısını dindirmek için birden fazla ağrı kesici aldı. Aldığı ilaçların etkisiyle zehirlenen gencin ailesi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine hemen yola çıkan sağlık ekibi, Ahlat İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince 8 saat süren yol açma çalışması sonucu köye ulaştı. İlk müdahalesi evde yapılan genç, ambulansla Ahlat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.