Kar kütlesi demir korkulukları yerinden söktü

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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Bitlis’te mart ayında olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, çatılardan düşen kar kütleleri ise korkuttu.

Bitlis Belediyesine ait tarihi binanın çatısında biriken kar hızla aşağı düşmeye başladı. Binanın önünde bulunan demir korkuluklar karın ağırlığına dayanamayarak yerinden söküldü. Bitlis’te kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, çatılardan kopan kar kütlelerinin görüntüsü çığı andırıyor.

Önceki gün bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği bu görüntüde, çatıdan kopan karın paniğe sebep olduğu görülüyor. Çığ gibi inen kar kütlesinin altında kimsenin kalmaması ise felaketi önledi.

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