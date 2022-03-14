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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da ‘Okullar Arası Basketbol Müsabakası’ başladı

İHA

Tatvan’da ‘Okullar Arası Basketbol Müsabakası’ başladı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı bünyesinde koordine edilen ‘Okullar Arası Basketbol Gençler B Grup Müsabakaları’ başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı bünyesinde koordine edilen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Okullar Arası Basketbol Gençler B Bitlis Grup Yarışmaları Tatvan ilçesinde başladı. Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor tesisinde yapılan müsabakaya Batman, Elazığ, Bingöl, Şırnak, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli ve Diyarbakır olmak üzere 9 ilden yaklaşık 250 sporcu ve 15 takım katıldı. Müsabakalar sonucunda başarı sağlayan 3 kız ve 3 erkek olmak üzere 6 takım Türkiye şampiyonası yarı finalinde mücadele edecek.
250 sporcunun katılımıyla müsabakaların başladığını belirten Bitlis Okul Sporları İl Koordinatörü Harun Demir, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz koordinesinde, Okul Sporları Federasyonu Başkanlığımızın yürüttüğü 20212022 sezonu faaliyet programında yer alan Okullar Arası Basketbol Gençler B Grup Müsabakaları; toplam 250 sporcu, antrenör ve idarecinin katılımıyla Tatvan ilçesi spor salonumuzda bugün başladı. 3 gün sürecek olan müsabakaların sonunda 3 kız ve 3 erkek takım yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak katılım sağlayan il takımlarımıza başarılar dileriz” dedi.
Bitlis’te kız sporcuların bir araya gelerek birliktelik oluşturmalarından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Nusaybin Gazi Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Yusuf Harman ise “Gençlerimiz Mardin’den müsabakalara katıldı. Orada il birincisi olup Mardin’i temsil etmek için buraya geldik. Buradaki amacımız, bu çocuklar 6 yıldır bu spora emek veriyor. Burada emeklerinin karşılığını alarak, başarılı olup bölgede şampiyonu olarak Türkiye yarı finallerine katılmak istiyorlar. Bugün Siirt Lisesi ile oynadık. Onları yendiler, yarın Şanlıurfa ile oynayacaklar. Her şeyden önce basketbolun bütünselliği bizim çok hoşumuza gidiyor. Bu kadar kız sporcunun Bitlis’te bir araya gelmesi ve birliktelik sağlamaları bizi çok mutlu ediyor. İnşallah buradan şampiyon olarak döneceğiz” ifadelerini kullandı.
Geleceklerinin parlak olduğunu ve Türkiye finallerine katılmak istediklerini söyleyen sporcu Şükran Abandır da, “Takım olarak il şampiyonasından bölge şampiyonluğuna geldik. Siirt takımı ile maç yaptık ve kazandık. Yarın Şanlıurfa ile yapıp onu da kazanacağız. İnşallah şampiyon olarak evimize gideriz. Daha nice şampiyonluklar bizi bekliyor. Biz Türkiye finallerine kadar gitmek istiyoruz. Hedeflerimiz ve geleceğimiz çok parlak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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