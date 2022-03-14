Çatıda biriken kar yığınları çığ gibi düştü; o anlar kamerada

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, belediyeye ait eski hizmet binanın çatısında biriken kar yığınları, çığ gibi düştü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kentte günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı, 2 metreye ulaştı. Kentin Kazım Dirik Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı belediyeye ait eski tarihi binanın çatısında biriken kar yığınları ise havanın ısınmasıyla kayarak zemine çığ gibi düştü. Yaralanan olmazken bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kar yığınları ise ekipler tarafından iş makineleriyle kaldırıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-03-14 19:03:30



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