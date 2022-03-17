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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kıbrıs gazileri üniversite öğrencileriyle anılarını paylaştı

İHA

Kıbrıs gazileri üniversite öğrencileriyle anılarını paylaştı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107’nci yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs gazileri, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı’ndaki anılarını öğrencilerle paylaştı.
Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü (KYK) tarafından ‘Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Ruhu’ konulu program düzenlendi. Programa katılan Kıbrıs gazileri Bedrettin Orhan, Ahmet Çiftçi, Ahmet Taşkın, Zeynel Abidin Uzel, Enver İyiyol ve Zeki Yıldırım, KYK yurdunda barınan üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı sırasındaki savaş anılarını anlatarak Çanakkale Zaferi’nden ve öneminden bahsetti. Öğrenciler, gazilerin anlattığı savaş anıları karşısında duygusal anlar yaşadı.
Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Özcan Beşkardeş, öğrenciler açısından verimli bir program yaptıklarını ifade ederek, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107’nci yıl dönümü dolayısıyla ilçemizdeki Kıbrıs gazilerini yurdumuzda ağırladık. Buradaki amacımız öğrencilerimizi, Kıbrıs Savaşı’nda gazilerimizin yaşadıkları zorlukları gerçekle yüzleştirmekti. Programda öğrencilerimiz sordu, gazilerimiz cevaplayarak savaşta yaşadıkları acıları, hüzünleri, şehadeti, zorlukları, en önemlisi mazlum Kıbrıs Türkü’nü zulümden kurtarmanın mutluluğunu ve mücadelesini anlattılar. Yurdumuzda bunca zamandır sayısız program yaptık. Gerçekleştirdiğimiz bu güzel programda zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı. Öğrencilerimiz açısından çok verimli ve başarılı bir program oldu. Bizleri kırmayıp programımıza katılan gazilerimize şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ederim” dedi.
Kıbrıs gazisi Bedrettin Orhan ise şimdiye kadar gazi arkadaşlarıyla birçok programa davet edildiklerini hatırlatarak, “İlk kez böylesine sorulu cevaplı bir program katıldık. İnanın bu program çok farklı ve çok güzeldi. Geçmişe gittik, anılarımız tazelendi. En önemlisi ise öğrencilerimizin merak ettikleri sorulara cevap verdik. Onlar soruları sordukça benim gözlerim doldu. Elimizden geldiğince gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmaya çalıştık. Çok verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizi bir nebze olsun aydınlatabildiysek ne mutlu bizlere. Ayrıca bizleri misafir ederek, böylesine güzel bir program gerçekleştirdikleri için KYK Yurt Müdürü Özcan Beşkardeş'e şahsım ve gazi arkadaşların adına çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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