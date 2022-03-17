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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren Bitlisli öğrencilere ödülleri verildi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren Bitlisli öğrencilere ödülleri verildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ortaokul öğrencileri arasında ‘12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ kapsamında düzenlenen ‘Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet’ temalı kompozisyon ve lise öğrencileri arasında ise ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye girenler öğrenciler belirlendi. Tatvan İlçe Müftülüğünce kurulan komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ortaokul öğrencileri arasında Çağlayan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Kübra Eskin, lise öğrencileri arasında ise Betül Akdeniz birinci, Beyzanur Hüseyni ikinci, Sudenaz Geylani üçüncü oldu.
Kompozisyon ve şiir yazma kategorilerinde birinci olan öğrencilere ödülleri Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser ve Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel tarafından verildi. Burada konuşan Müftü Demirel, amaçlarının yarınların büyükleri olan çocuklara Çanakkale ruhunu aşılamak ve bu konuda bilgi sahibi olmalarını sağlamak olduğunu belirterek, “Bu ülke için Çanakkale’de canını feda etmiş tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Birinci olan öğrencileri tebrik eden Müftü Demirel, emeği geçen okul müdürlerine, öğretmenlere ve ailelere teşekkür etti.

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