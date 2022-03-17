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Bitlis'te mart karıyla kayak sezonu uzadı; sporcular mutlu

DHA

Bitlis'te mart karıyla kayak sezonu uzadı; sporcular mutlu


Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te mart ayındaki kar yağışı ile El Aman Kayak Merkezi'nde kayak sezonu bir ay daha uzarken, kayaklı koşu sporcuları antrenmanlarını sürdürebilecekleri için mutlu olduklarını söyledi.
Kentte geçen haftadan bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı, kent merkezinde 2 metreyi aşarken, hayatı da durma noktasına getirdi. Eğitimi ve ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı kayakçıları ise sevindirdi. Bitlis-Tatvan kara yolundaki El Aman Kayak Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren kayaklı koşu sporcuları soğuk havaya rağmen karın keyfini çıkarıyor. Erzurum´da düzenlenecek yarışlara hazırlanan Bitlisli sporcular, 2022 sezonunu birçok madalya kazanıp kapattıklarını ve her geçen gün de kayaklı koşu sporcularının sayısının da arttığını belirtti.
BAŞARILI SEZON
Kayaklı koşu antrenörü Sedat Doymaz, mart ayında yağan karın en çok kayakçıları sevindirdiğini ifade etti. 4 turnuvaya katılıp 26 madalyayla başarılı bir sezon geçirdiklerini anlatan Doymaz, "25-27 Mart 2022 tarihleri arasında Bolu Gerede´de yapılacak olan Balkan yarışlarında ilimizi ve ülkemizi Murat Elkatmış adlı sporcumuz temsil edecek. Ayrıca 20-25 Mart 2022 tarihleri arasında Finlandiya´da yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali´nde (EOF) yıldızlar kategorisinde ilimizi ve ülkemizi Barış Oduncu adlı sporcumuz temsil edecek. Güzel bir sezon geçirdik. Mart ayında beklenmedik bir kar yağışı aldık. Sezonumuzu uzattık, güzel oldu. Yaklaşık 40-50 yeni sporcumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar bitene kadar antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Kayaklı koşuya her geçen gün rağbet artıyor. Güzel başarılar elde ediyoruz. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Katılacakları yarışlarda da başarılar diliyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-03-17 11:05:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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