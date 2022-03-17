Tatvan’da engellilere özel kandil programı

Bitlis’in Tatvan Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü ve Engelliler Derneği tarafından Berat Kandili münasebetiyle engelli bireylere yönelik özel program düzenlendi.



Tatvan Karataş Camii’nde engelli bireylere yönelik Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili münasebetiyle özel program düzenlendi. Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan programa, Tatvan Engelliler Derneği'nin birçok üyesi ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İslam dünyası için büyük önem taşıyan ve üç aylar içerisindeki mübarek gecelerden biri olarak kabul edilen gecede, Mevlidi Şerif ve ilahiler okundu. Dua edilip, Fatiha Suresi'nin okunmasının ardından program sona erdi.



İlçe Müftüsü Zahit Demirel, program sonunda engelli bireylerin kandilini kutladı. Burada konuşan Tatvan Müftüsü Zahit Demirel, engelli bireyler ile Berat Kandili’ni icra etmeye alıştıklarını belirterek, “Tatvan genelinde bulunan engelli kardeşlerimiz ile beraber kandil programı icra etmeye çalıştık. Tatvan Kaymakamlığı ve belediyesi bizlere bu hususta yardımcı oldular. Biz de bugün Berat Kandili’ni beraber icra ettik. Berat Kandili, Cenabı Mevla’nın vermiş olduğu bir fırsattır. Günahlarımızdan arınmak için Rabbimizin sunduğu bir fırsattır. Biz de bunu değerlendirmeye çalıştık. Mevlit ve Kur’anı Kerim okuduk. Cemaatimizin çoğunluğu engelli kardeşlerimizden oluştu. Yakınları ile birlikte gelmişlerdi. Rabbim hepsinden razı olsun. Engelli kardeşlerimiz bizimle beraber camideki bütün ibadetlere ve programlara iştirak edebileceklerini onlara hissettirdik. İnsan gayret ettiği sürece fiziki eksiklik engel sayılmaz. Bize düşen engelli kardeşlerimizi camilerimize nasıl ulaşabileceğini sağlamaktır. Bugün onu gerçekleştirmeye çalıştık” dedi.



Berat Kandili’nin tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını dileyen Tatvan Engelsiz Dünya Derneği Başkanı Rüstem Özyurt ise “Berat Kandili’nin tüm Müslümanlara hayırlara vesile olmasını diliyorum. Berat Kandili için program düzenleyen müftümüze, kaymakamımıza, emniyet müdürümüze ve engelli yakınlarına çok teşekkür ederim” dedi.

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