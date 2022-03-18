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Bitlis’te karla mücadelede 1 milyon litre yakıt harcandı Bitlis Belediyesi 10 bin kamyon karı şehir dışına taşıdı

İHA

Bitlis’te karla mücadelede 1 milyon litre yakıt harcandı Bitlis Belediyesi 10 bin kamyon karı şehir dışına taşıdı

Bitlis’te il özel idaresi, belediye ve karayolları ekipleri 4 aylık karla mücadele çalışmalarında yaklaşık 1 milyon litre yakıt harcadı.
Kent genelinde özel idare ve karayolları, merkezde ise belediyenin karla mücadele ekipleri 7/24 esasına göre beyaz esarete karşı çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin en fazla kar alan illerinin başında gelen Bitlis’te aralık, ocak ve şubat aylarında 5,5 metre kar yağarken, sadece mart ayında bir haftalık sürede 3 metre kar yağışı oldu. İl özel idaresi karla mücadele ekipleri 349 köy ve 293 mezrada 55 araç ve 75 personelle çalışmalarını sürdürüyor. 4 aylık kar bilançosunu açıklayan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, “Özel idare olarak 642 köy ve mezra yolumuzda 2 bin 342 kilometre yol ağımız bulunmakta, ancak şu ana kadar 22 bin kilometrede karla mücadelemizi sürdürmüş bulunuyoruz. Özel idare olarak 4 aylık karla mücadelede yakıt sarfiyatımız ise yaklaşık 500550 bin litredir” dedi.
Karayolları Bitlis Şefliğinden yapılan açıklamada ise 29 araç ve 45 personelle 270 kilometre yol ağında yaklaşık 100 bin litre yakıt sarfiyatı olduğu belirtildi.
Kent merkezinde de Bitlis Belediyesi 13 mahallede karla mücadelesine geceli gündüzlü devam ederken, iş makinelerinin giremediği ara sokak ve merdiven gibi yerlerde ise insan gücü ile kar mesaisi yürütüyor. Belediye, 4 aylık karla mücadelesinde mahalle yollarının açılmasının yanı sıra genişletme ve kar taşıma gibi çalışmaları da sürdürüyor. Bu kapsamda belediye 1012 bin kamyon karı şehir dışına taşıyarak kar mesaisinde normalinde üzerinde bir çaba harcamış oldu.
Bitlis Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ecvet Özgök, İHA muhabirine yaptığı açıklamada; aralık, ocak ve şubat aylarındaki karla mücadelelerinin bir yana mart ayındaki karla mücadelenin de bir yana olduğunu kaydetti. Özgök, “Bu yıl karla mücadele çalışmalarımız Aralık 2021’den Mart 2022 yılına kadar devam etmektedir. Bu kış sezonunda yoğun bir kar yağışı ile karşı karşıya kaldık. Özellikle mart ayında hiç beklemediğimiz bir kar yağışı oldu. Kar yağışı ile beraber çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabi bu sırada hem iş yükü hem de yakıt olarak oldukça sarfiyat oldu. Yaklaşık olarak 200250 bin litre yakıt harcadık. Vatandaşlarımızın bu kış şartlarından olumsuz yönde etkilenmemeleri için 40 araçla mahallelerimizde, cadde ve sokaklarımızda çalıştık. Yol açma çalışmalarımızdan sonra yürütmüş olduğumuz genişletme çalışmaları kapsamında ise şehir dışına 10 bin kamyon kar taşıması yaptık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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