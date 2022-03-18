Tatvan’da “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” programı

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Bitlis’in Tatvan ilçesinde “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” münasebetiyle program düzenlendi.

Tatvan Kaymakamlığı önündeki program, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra Tatvan Kültür Merkezinde devam eden programda; saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı ve Kuranı Kerim okundu. Günün anlam ve önemine belirten konuşmaların yapıldığı ve şiirlerin okunduğu programda, sinevizyon ve tiyatro gösterisi yapıldı. Program, öğretmen ve öğrencilerden oluşan koronun müzik dinletisiyle sona erdi.

Programa Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Garnizon Komutan Vekili Üzeyir Durmuş, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, ilçe protokolü, askeri erkan, emniyet personeli, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

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