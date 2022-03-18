Güroymak’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı

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Bitlis'in Güroymak ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Güroymak YBO konferans salonunda düzenlenen program, günün anlam ve önemine dair konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Güroymak Asri Mezarlığındaki şehit mezarlarının ziyaret edilerek, dua yapılmasıyla program sona erdi.

Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, protokol üyeleri, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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